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İstanbul'da deprem meydana geldi!

Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, İstanbul açıklarındaki Marmara Denizi'nde 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Deprem yerin 3.7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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