İstanbul'da deprem meydana geldi!
Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, İstanbul açıklarındaki Marmara Denizi'nde 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Deprem yerin 3.7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) https://t.co/Xsu2fkxvsk— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 11, 2023
11.10.2023, 19:36:00 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 3.7 km#Kandilli
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