İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli
İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor.
Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (ring), Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Maltepe-Adalar ve Avcılar-Bostancı seferlerinin gerçekleştirilemediği bildirildi.
Açıklamada, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy hattında ise sadece Bakırköy-Kadıköy arasında seferlerin yapıldığı duyuruldu.
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