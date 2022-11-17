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İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli

İstanbul'da deniz ulaşımı hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor. Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor.

Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, "Avcılar - Bostancı, Avcılar - Bakırköy - Kadıköy, Üsküdar - Aşiyan, Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu (Ring), Bostancı - Karaköy - Kabataş, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş" seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

 

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