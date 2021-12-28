İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, 5 ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 9 örgüt üyesini gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgüte ait doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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