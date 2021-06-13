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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul'da, Terör örgütü DEAŞ'a karşı 13 ilçede gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Haziran'da DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmaları kapsamında, 13 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, yabancı uyruklu 14 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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