İstanbul’da çöp dağları havadan görüntülendi

İstanbul'da yaklaşık 25 yıldır görülmeyen çöp sorunu yeniden ortaya çıkmaya başladı.

Özellikle denize, ormana, sokağa atılan ve belediye ekipleri tarafından vaktinde toplanmayan çöpler, kötü koku ve görüntüye neden oluyor.

İstanbul'da yaklaşık 25 yıldır görülmeyen çöp sorunu yeniden ortaya çıkmaya başladı



🔹İstanbul’da Terkos Gölü'ne birkaç kilometre mesafede bulunan çöp dağlarının havadan çekilen görüntüsü, doğaya verilen tahribatı gözler önüne serdi.



📎https://t.co/dNPs8E2Jmz pic.twitter.com/y2W8yVZbJM — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 28, 2020

Son olarak Terkos Gölü’ne yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Çatalca’da bulunan çöpler dağları görüntülendi.

Çöp dağlarında moloz, çekyat, araba lastiği gibi birçok farklı atık bulunuyor.

HAYVANLAR OTLAMAYA GELİYOR

Bunların doğaya verdiği zararın yanı sıra çevrede yaşayan köylülerin hayvanları da buraya otlamaya geliyor.

Burada otlayan hayvanlardan elde edilen gıda ürünleri ise doğal olarak satılıp sofralara ulaşıyor.

Çekilen görüntülerde ağaçların dalları ve çevresinin çöp ve plastik atıklarla kaplandığı görüldü.