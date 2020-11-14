İstanbul'da çocuk işçiye dayak ve işkence

İstanbul Kağıthane'de 15 yaşındaki bir çocuğun çalıştığı fabrikada darp edilmesine yönelik görüntüler tepki çekti.

Olay, önceki gün Talatpaşa'da bir iş yerinde yaşandı. 7 yıl önce 8 yaşındayken 2'nci kattan düşerek ağır yaralanan Enes Y. beyin ameliyatı geçirerek hayata döndü.

1.5 yıl önce çırak olarak işe başlayan Enes Y. (15) aynı iş yerinde çalışan Yücel B. (30) tarafından iddiaya göre şakayla karışık şiddete maruz kalıyordu.

Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğa dayak iddiası



🔹Kağıthane'de bir fabrikada çalışan ve 7 yıl önce beyin ameliyatı olan 15 yaşındaki çocuğun aynı işyerindeki bir kişi tarafından darp edildiği iddia edildi.

🔹Çocuğun daha önce de aynı kişinin işkencesine maruz kalğını öne sürüldü. pic.twitter.com/QxmB5XlhEc — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 14, 2020

Zamanla işkenceye dönen olayda Yücel B.'nin dövdüğü Enes Y.'nin elinde ve kollarında kesik ve yanık izleri oluştu. Çocuk şakayla karışık yapılan bu işkenceyi ailesine söyleyemedi.

BİRİ DÖVDÜ DİĞERİ KAYDETTİ

Son olarak önceki gün, beyin ameliyatı olan Enes Y.'nin başına tokat atan ve tekmeleyen Yücel B. attığı dayağı iş yerindeki başka bir çocuğa cep telefonu ile kaydettirdi. Çeken çocuk görüntüyü bir arkadaşına gönderdi. Görüntü daha sonra darp edilen Enes Y.'nin amcasına ulaştı. Çocuğun ailesi ve amcası iş yerine gelerek çocuğu oradan aldı.

"AZ YAPMIŞIM"

Yücel B.'nin cep telefonundan daha önce işkence yaptığı, elindeki ve kolundaki yaraları çekerek “Buralara ne oldu demesi, Enes Y.'nin de Sen yaktın ya Yücel abi, burayı da sen kestin demesi üzerine Yücel B.'nin Az yapmışım dediği video çıktı. Ailenin bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.