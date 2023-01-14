İstanbul'da camiye dadanan ayakkabı hırsızı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güngören'deki Akıncılar Camisi'nde namaz kıldıkları sırada cemaatin ayakkabılarının sürekli çalındığı yönündeki şikayet üzerine çalışma yaptı.

Güvenlik kamerasını inceleyen ve saha çalışması yürüten ekipler, hırsızlığı daha önceden de benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Ramazan A'nın (46) yaptığını belirledi.

Ekipler, şüpheliyi Fatih ilçesinde kaldığı pansiyonda gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Namaz kılar gibi yapıp ayakkabı çaldı

Bu arada, şüphelinin camideki ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, ağzında maske bulunan şüphelinin, fark edilmemek için yüzünü eliyle kapatarak camiye girmesi, ayakkabıları incelemesi, namaz kılar gibi yapıp ayakkabıları alarak camiden ayrılması yer alıyor. Başka bir görüntüde de aynı şüphelinin camiden çıkarken başka bir kişinin ayakkabılarını giyerek ayrılması bulunuyor.