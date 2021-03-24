İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Kar yağışı kısa bir süre sonra dolu yağışına dönerken kentin bazı bölgelerinde beyaz örtü oluştu. Öte yandan AKOM da beklenen kar yağışı için uyarıda bulunmuştu. Trafik yoğunluğu ise an itibarıyla yüzde 65'e çıktı. Yetkililer yola çıkacak vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son değerlendirmelerde İstanbul'da kar ve karla karışık yağmurun etkili olacağını tahmin etti.

AKOM DA UYARMIŞTI

Dün AKOM tarafından da kar uyarısı verilirken, beklenen yağış sabah saatlerinde başladı. Aniden bastıran kar yağışı kısa bir süre sonra yerini dolu yağışına bıraktı.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi ve D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde aniden başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

YOL KENARLARINDA BEYAZ ÖRTÜ OLUŞTU

Beykoz ve Üsküdar'da 05.30 sıralarında başlayan kar yağışı kısa süre devam etti. Avrupa Yakası'nda da bazı bölgelerde aralıklarla kar yağışı görülüyor. Yağış nedeniyle bazı yerlerde yol kenarlarında beyaz örtü oluştu.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR GÜN BOYU ETKİLİ OLACAK

Öte yandan Meteoroloji tarafından yapılan tahmine göre İstanbul'da gün boyu karla karışık yağmur etkili olacak. Zaman zaman dolu yağışı da beklenirken, havanın yarın da aynı olacağı öngörüldü.