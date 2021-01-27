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İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Meteoroloji'nin uyarıları sonrasında İstanbul'da bugün beklenen kar yağışı başladı. Kar; Avrupa Yakası'nın Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri'de ilçelerinde; Anadolu Yakası'nın ise Maltepe'nin yüksek kesimleri ve Kartal Aydos Ormanı civarında etkisini gösteriyor.

Sabahın erken saatlerinde Trakya'da başlayan kar, İstanbul'a giriş yaptı. Hava sıcaklığının düşmesi beklenen İstanbul'da kar yağışının öğle saatlerinden sonra şiddetini artıracağı uyarısında bulunuldu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Başlayan kar yağışı nedeniyle araçlarında seyir halinde olan sürücüler, zaman zaman zor anlar yaşarken kentteki trafik yoğunluğu İBB'nin CebTrafik uygulamasına göre saat 12.15 itibarıyla yüzde 65 olarak kaydedildi.

PERŞEMBE GÜNÜ ETKİSİNİ ARTIRACAK

Meteoroloji'nin verilerine göre kar yağışı perşembe günü İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin yanı sıra İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde etkisini artıracak.

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