İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 30'u geçti

Yaklaşık 2 hafta önce yüzde 29 seviyelerindeki suyun, hafta sonu boyunca etkili olan kar yağışı ile birlikte yüzde 40'ın üzerine çıktığı Alibeyköy Barajı da havadan görüntülendi.

İSTANBUL'DA KURAKLIK TEDİRGİN ETTİ

Geçtiğimiz yıl, Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normali değerlerinin üzerinde seyretti. Özellikle İstanbul'a beklenen seviyede yağış düşmeyince, barajlar boş kaldı. Kuraklık tehlikesi ile karşı kaşıya kalan İstanbul'da, uzun zamandır kar yağışı bekleniyordu.

10 GÜNDE BARAJLAR YÜZDE 30'UN ÜZERİNE ÇIKTI

Geçtiğimiz hafta etkili olan yağmur ve hafta sonu boyunca devam eden kar yağışı, barajlara yaradı. Bu durum, İSKİ'nin verilerine de yansıdı. İSKİ verilerine göre 10 gün önce İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 19,13'e inmişti. Bugün ise su bu oran, 30,10 olarak kayıtlara geçti.

EN FAZLA ARTIŞ ISTRANCALAR'DA

İstanbul'a su sağlayan en önemli barajlardan Istrancalar Barajı'nın doluluk oranı yüzde 84,95 seviyesine yükselirken, Alibeyköy Barajı'nda ise bu rakam yüzde 41,55 seviyesine çıktı.