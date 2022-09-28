İstanbul'da Avrupa'nın en büyük ayakkabı fuarı açılıyor!

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) tarafından, Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İDMİB) desteğiyle 67'ncisi düzenlenen AYMOD Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde açıldı.

Fuarın açılışında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ayakkabı üretiminde Avrupa'nın en yüksek kapasitesine sahip olduklarını belirterek, sektörün ihracatta geçen yıl ilk kez 1 milyar doları aştığını, orta vadede 3 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini söyledi.

Cari fazla veren sektörlerin sayısını artırmak istediklerini ifade eden Gültepe, "Bunun yolu belli. Daha fazla üretmek, teknolojinin imkanlarını kullanmak, ürettiğimize değer katmak, sürdürülebilir çevre dostu ürünlerin payını artırmak, markalaşmak ve daha fazla ihracat yapmak zorundayız." dedi.

Gültepe, küresel salgın döneminde Avrupa'nın uzun yıllardır tanıdığı Türk ayakkabısını yeniden keşfettiğini kaydederek, "Bu yıl en çok ayakkabı ihracatı yapılan ülkeler arasında Almanya ilk sırada. AB ülkelerine ihracatımızdaki artış ümit veriyor. AYMOD'a da Avrupalı alıcıların ilgisi çok fazla. Resesyon beklentisine rağmen Avrupalıların İstanbul'a gelmeleri çok önemli. Bu ilginin önümüzdeki dönemlerde iş birliklerine ve ticarete döneceğine inanıyorum." diye konuştu.

"Avrupa dışındaki pazarları unutmayacağız"

Mustafa Gültepe, Avrupa'ya odaklanırken diğer pazarları unutmayacaklarını belirterek, TİM olarak kendilerinin de ihracatçılara her türlü desteği vereceklerini söyledi. Gelecek yıl her ay ticaret heyeti düzenleyeceklerini, bir ay yakın bir ay uzak ülkelere yönelik gerçekleştireceklerini dile getiren Gültepe, "Biliyorsunuz küresel pazarlarda önümüzdeki yıl daralma bekleniyor. İhracatçımızın bu süreci hasarsız atlatmasını istiyoruz." açıklamasında bulundu.

"Ayakkabı sanayisi hem Türkiye hem İstanbul için çok önemli"

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da bir organizasyonun 67 kez düzenlenmesinin zorluklarına dikkati çekerek, fuarın geniş tabana yayılmasından gurur duyulması gerektiğini söyledi.

Ayakkabı sanayisinin hem Türkiye hem de İstanbul için öneminden bahseden Bahçıvan, sektörün İSO'da son derece aktif olduğunu bildirdi. Bahçıvan, uluslararası başarıya giden yolda böylesine güçlü ekip çalışmasının ve bir aile gibi organize olmanın önemli katkı sunduğunu anlattı.

Dünyanın içindeki zorlu sürece değinen Bahçıvan, "Türkiye, dinamik gücü ve sanayicisiyle bu zorlukları tehditten fırsata geçirecek imkana sahip. Bütün zorlukları aşacak kapasiteye sahibiz. Bunu sadece hamasi söylememek lazım. Bu hedef doğrultusunda neler yapabileceğimizi ele almak lazım." diye konuştu.

"2022 ihracat beklentimiz 1,3 milyar dolar"

TASD Başkanı Berke İçten ise ayakkabı ihracatında 2014'ten sonra büyük bir sıçrama yakalandığını belirterek, salgınla birlikte AB ülkelerinde Türk ayakkabısına ilginin arttığını ve pazarın çeşitlendiğini söyledi.

İçten, 8 yıl önce 350 milyon dolar cari açık veren sektörün 2021'i 500 milyon dolar cari fazlayla kapattığını kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Ayakkabıda geleneksel pazarlarımızın yanı sıra bu yıl Almanya başta olmak üzere AB ülkeleri ve İngiltere'den yoğun bir taleple karşı karşıyayız. 2022'de en büyük 5 pazarımızdan 4'ünü AB ülkeleri oluşturuyor. En büyük pazarımız konumuna yükselen Almanya'ya ihracatımızı ocak-ağustos döneminde yüzde 44,3 artışla 65,7 milyon dolara çıkardık. Aynı dönemde İtalya'ya yüzde 68,8, Romanya'ya 36,3 daha fazla ihracat gerçekleştirdik. 2022'ye 1,3 milyar dolar ihracat hedefiyle başlamıştık. 8 ayda 800 milyon dolara yaklaştık. Yıl sonunda hedefimizi tutturacağımızı düşünüyoruz."

"Avrupalı alıcılar rotayı Türkiye'ye çevirdi"

Berke İçten, yılın son çeyreğine AYMOD'un sağlayacağı sinerji ile başlayacaklarını ifade ederek, Avrupalı alıcıların kısa süre önce İtalya'da düzenlenen MICAM ayakkabı fuarından istediğini bulamadığını söyledi.

İçten, "Bu nedenle Avrupalı alıcılar rotayı MICAM'dan AYMOD'a çevirip İstanbul'a geldi. Fuar süresince firmalarımızla alıcılar arasında yeni iş birliklerinin de yaratacağı moralle bu yıl 1,3 milyar dolar hedefimizi yakalayabileceğimizi tahmin ediyorum. Eğer bir aksilikle karşılaşmazsak 2023'te 1,5 milyar doları rahatlıkla geçeriz." açıklamasında bulundu.

Orta vadede ayakkabı ihracatını 3 milyar dolara çıkarmak istediklerini dile getiren İçten, küresel pazardan daha fazla pay almayı hedeflediklerini bildirdi.

"Bugüne kadarki en büyük fuarı düzenliyoruz"

TASD Başkanı İçten, fuara şu ana kadar 7 bin yabancının kayıt yaptırdığını belirterek, "Toplam ziyaretçi sayısında 25 bini geçeceğimizi düşünüyoruz. 428 firmanın katılımıyla brüt 60 bin metrekarelik alanda hayata geçirdiğimiz fuara, 50'ye yakın ülkeden alım heyeti geliyor. 67. AYMOD'da bugüne kadarki en büyük fuarımızı düzenliyoruz. Bu yıl ayrıca 600 VIP müşteriyi derneğimizin organizasyonuyla ağırlıyoruz." dedi.

50'ye yakın ülkeden yabancı alıcılar İstanbul'da

Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı, 428 firmanın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Alanında Avrupa'nın en büyük organizasyonu olan AYMOD'a yaklaşık 50 ülkeden 7 bine yakın yabancı alıcı katılıyor, toplamda 25 bin ziyaretçi bekleniyor.

Spordan deriye, çocuktan kadına her türden ve her yaşa hitap eden ayakkabı ürünlerinin sergilendiği fuarda, 2023 ilkbahar-yaz sezonu ürünleri ilk kez görücüye çıktı.

Açılışına İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Güven Karaca ile Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TASEV) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çetin'in de katıldığı fuar, 1 Ekim'de sona erecek.