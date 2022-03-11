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İstanbul'da AVM saatlerine kar düzenlemesi geldi. AVM'ler kar yağışı nedeniyle saat 19.00'da kapanacak

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç Twitter hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle AVM'lerin bugün 19.00'da kapanacağını duyurdu.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç Twitter hesabından yaptığı açıklamada

"İstanbul’daki zorlu hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, BMD ve TAMPF Başkanları ile yapılan görüşmede, AVM’lerin bugün 12.00’den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00’de kapanması konusunda mutabakat sağlanmıştır." dedi.

 

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