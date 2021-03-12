AjansHaber.com.tr Gündem İSKİ'nin arıtma tesisi Ayamama deresini kararttı

İstanbul'da arıtma rezaleti! İSKİ'nin arıtma tesisi Ayamama deresini kararttı

İSTANBUL'da İSKİ'ye bağlı Ataköy İleri biyolojik Atıksu arıtma tesisinden Ayamama deresine simsiyah su bırakılmaya başlandı. İSKİ'nin kararttığı dere, o suları alıp denize taşıyor...

İSTANBUL'da İSKİ'ye bağlı Ataköy İleri biyolojik Atıksu arıtma tesisinden Ayamama deresine simsiyah su bırakılmaya başlandı. İSKİ'nin kararttığı dere, o suları alıp denize taşıyor...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Ataköy İleri biyolojik Atıksu arıtma tesisinden Ayamama deresine deşarj işlemi havadan görüntülendi. Deşarj işlemi sırasında kararan derenin denize döküldüğü görüldü.

Atatürk Havalimanı yakınında kurulan Ataköy İleri biyolojik Atıksu arıtma tesisinde belirli zamanlarda Ayamama deresi üzerine deşarj işlemi yapılıyor.

Havadan çekilen görüntülerde deşarj sırasında gölün renginin kararması korkuttu. Gölün denize döküldükten sonra o bölgeyi kararttığı çekilen görüntülere yansıdı. Deşarz yapılan derenin denize dökülen kısımlarına set örülerek uzatıldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
4 bin metrekare, 19 oda, 200 bin delil
"Artık kulaklara kar suyu kaçmıştır"
Yağışlı hava dalgası geliyor
CHP'li belediyeden tepki çeken uygulama
Fazilet durağında ikinci skandal
İzmir'i sağanak vurdu, iş yerlerini su bastı
Bakan Kurum Romanlara triportör hediye etti