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İstanbul'da 3,9'luk deprem sonrası vatandaşlar kendilerini sokağa attı

İstanbul'da meydana gelen ve merkez üssü Kartal olan 3.9'luk deprem sonrası birçok kişi paniğe kapılıp kendini dışarı attı.

İstanbul genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üsttü Kartal olan 3.9 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasındaki birçok ilçede hissedildi.

VATANDAŞLAR KENDİNİ SOKAĞA ATTI

Kısa süreli ve orta şiddetli gerçekleşen depremin ardından İstanbullular sokaklara döküldü.

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