İstanbul'da 3,9'luk deprem sonrası vatandaşlar kendilerini sokağa attı

İstanbul genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üsttü Kartal olan 3.9 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasındaki birçok ilçede hissedildi.

VATANDAŞLAR KENDİNİ SOKAĞA ATTI

Kısa süreli ve orta şiddetli gerçekleşen depremin ardından İstanbullular sokaklara döküldü.