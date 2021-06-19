İstanbul'da 3,9'luk deprem!

İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem, kısa süreli ve şiddetli yaşanırken, Marmara Bölgesi'nde de hissedildi.

KOCAELİ'NDE DE HİSSEDİLDİ

İstanbul'da yaşanan kısa süreli deprem Marmara Bölgesi'nde de hissedildi. Başta İstanbul olmak üzere Kocaeli, Sakarya, Yalova ve çevre illerde de hissedildi.

İSTANBUL'DAKİ DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE GERÇEKLEŞTİ?

İstanbul'da yaşanan kısa süreli deprem AFAD verilerine göre, saat 15.07'de İstanbul Kartal'da 3.9 şiddetinde gerçekleşti.