İstanbul'da 23 hücre evine operasyon: Firari 19 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik, örgüt içinde "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerine bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi.

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında firari durumda bulunan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

23 gaybubet evine yapılan baskınlarda, çok sayıda dijital materyal ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Polis ekiplerince yapılan operasyonda firari durumda olan ve adreslerinde bulunamayan 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüdüğü öğrenilirken, gözaltına alına şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.