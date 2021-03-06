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İstanbul'da 17 saatlik su kesintisi

İstanbul'da Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'de Büyükçekmece Arıtma Tesisleri - Mimarsinan su dağıtım hattında gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle 9 Mart Salı gününden itibaren 17 saatliğine su kesintisi yaşanacak.

İSKİ'den yapılan açıklamada, "Büyükçekmece Arıtma Tesisleri - Mimarsinan su dağıtım hattında gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle; 09 Mart 2021 Salı günü 22.00 ile 10 Mart 2021 Çarşamba günü 15.00 saatleri arasında, aşağıda belirtilen bölgelere 17 saat süreyle su verilemeyecektir." denildi.

SU KESİNTİSİNİN YAŞANACAĞI MAHALLELER

Su alamayacak bölgeler ise şöyle açıklandı: "Büyükçekmece İlçesi: Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye Mahalleleri.Çatalca İlçesi: Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Ferhatpaşa, Kaleiçi ve Muratbey Mahalleleri. Silivri İlçesi: Yenimahalle, Cumhuriyet, Mimarsinan, Selimpaşa ve Semizkumlar Mahalleleri ile Çanta Mahallesi'nin üst kotları."

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