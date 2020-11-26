AjansHaber.com.tr Gündem 6 bin taksi teklifi reddedildi

İstanbul'a yeni 6 bin taksi teklifi reddedildi

UKOME toplantısında görüşülen "İstanbul'a yeni 6 bin taksi" teklifi rededildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı 26 Kasım saat 15.00'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında Şişli'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı. Toplantıda gündeme gelen 6 bin yeni taksi teklifi reddedildi.

CHP'li İBB'nin 6 bin taksi kiralama teklifi UKOME'de reddedildi. Teklif daha önce de İBB tarafından UKOME'ye getirilmiş ve reddedilmişti.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Yazıcıoğlu cinayetiyle ilgili kritik gelişme
"Yutkunma! Kalk ve lütfen çözümün paydaşı ol"
Hazırlanan raporla tüm dünyaya duyurulacak
İşte örgüt üyelerinin itirafları...
"Büyük depremler kapıda, hazır olun"
Terörist Ali Haydar Kaytan öldürüldü
"İlk kez tünelin ucuna bu kadar yaklaştık"