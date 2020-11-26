İstanbul'a yeni 6 bin taksi teklifi reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı 26 Kasım saat 15.00'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında Şişli'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı. Toplantıda gündeme gelen 6 bin yeni taksi teklifi reddedildi.

CHP'li İBB'nin 6 bin taksi kiralama teklifi UKOME'de reddedildi. Teklif daha önce de İBB tarafından UKOME'ye getirilmiş ve reddedilmişti.