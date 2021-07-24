AjansHaber.com.tr Gündem İstanbul ve Kocaeli'nde sağanak yağış bekleniyor

İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Hendek ve kulelerle 'geçilmez' olacak
Hain plandaki yeni ayrıntı ortaya çıktı
28 Şubat sanığı komutanlar cezaevine girecek
Tarihi günün üzerinden 1 yıl geçti
Türkiye'den BM açıklamalarına tepki
Bayraktar TB3 ile MİUS birlikte görev yapacak
İstanbul ve Kocaeli'nde sağanak yağış bekleniyor