İstanbul Valisi: Hedefimiz mavi kategori
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kısıtlamasız geçirilen ilk cumartesi günü, sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Videoda Yerlikaya, "Hedefimiz mavi kategori, ben sizlere güveniyorum" ifadelerini kullandı.
Günaydın Sevgili İstanbullular,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 6, 2021
Kısıtlamasız ilk Cumartesi sabahımızda, açık ve kapalı alanlardaki uyarılarımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum.🎥#HedefMaviKategori💙 pic.twitter.com/v2aqMIC9nG
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