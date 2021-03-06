AjansHaber.com.tr Gündem Vali Yerlikaya'dan uyarı

İstanbul Valisi: Hedefimiz mavi kategori

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kısıtlamasız geçirilen ilk cumartesi günü, sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Videoda Yerlikaya, "Hedefimiz mavi kategori, ben sizlere güveniyorum" ifadelerini kullandı.

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