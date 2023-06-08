İstanbul Valisi Davut Gül göreve başladı

İstanbul Valiliği görevine atanan Gül, Cağaloğlu'ndaki Valilik binasında düzenlenen karşılama töreninin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Bir önceki görev yeri Gaziantep'e 4,5 yıl onur ve gururla hizmet ettiğini anlatan Gül, Gaziantep'te varını paylaşmanın, hayırseverliğin, yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğuna şahitlik ettiklerini söyledi.

Vali Gül, Gaziantep'te özellikle eğitim kurumları başta olmak üzere ihtiyaç bulunan tüm yatırımlarda hayırseverlerin elini taşın altına koyduğunu gördüklerini vurgulayarak, "Gaziantep'te belki de dünyaya örnek olabilecek bir modelle, 'Gaziantep modeli' ile birlikte iş yapma kültürünün ne kadar önemsendiğine şahit olduk." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 5 Haziran'da İstanbul'a atandığını anımsatan Gül, Eyüpsultan ve Fatih Sultan Mehmet türbelerini ziyaret ederek görevine başladığını kaydetti.

Vali Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya şükranlarını sunarak, şöyle konuştu:

"Bu şehrin daha güvenli ve huzurlu bir şehir olması için gece-gündüz çalışmak boynumuzun borcudur. Görev süremiz içerisinde şehit yakını ve gazilerimiz, engelli, yaşlı, dul ve yetimlerimize yakın ilgi gösteren bir anlayışla, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret göstererek şehrin gelişim dinamiklerine uygun projeler üretmeye çalışacağız. Bütün kamu kurumlarında vatandaşlarımızın işlemlerini sorunsuz bir şekilde halletmeleri için gerekli ortamı sağlamak ve gerekli düzenlemeleri yapmak, istihdam sağlayan, ülke ekonomisine katkıda bulunan, hasılı bu vatan için taş üstüne taş koyan tüm sanayicilerimizin ve ticaret erbabımızın yolunu açmak önemli önceliklerimizden olacak."

İstanbul için yapılacak ne varsa çekinmeden elini taşın altına koyan herkesin değerli ve önemli olduğunu vurgulayan Gül, "Nihayet vizyonumuz adalet, misyonumuz halkımızın huzur ve güvenliği olacaktır. Bunun için yapılması gerekenler yasal sınırlar içinde ve zamanında en etkin şekilde yerine getirilecektir. Görev yapacağımız süre içerisinde farklılıkları zenginlik kabul edip, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Benim büyük sevdam.' dediği İstanbullulara hizmet edeceğiz. Kubbede hoş bir sada bırakmak dileğimle Rabb'im yar ve yardımcımız olsun." diye konuştu.

Vali Gül, açıklamanın ardından vali yardımcıları, kaymakamlar ve kamu kurumlarının yöneticileriyle bir araya geldi.