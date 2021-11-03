İstanbul Valiliği'nden sis uyarısı

Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde, bugünden itibaren 8 Kasım akşam saatlerine kadar sis ve pus bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden açıklamaya göre, yarından itibaren hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı öngörülüyor.

8 KASIM'A KADAR SÜRECEK

Hava sıcaklıklarının artmasıyla Marmara ve Ege bölgeleri, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu başta olmak üzere genellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek sis ve pusun, görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor.

Bugün başlayacak sis ve pusun, 8 Kasım Pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Sosyal medyadan uyarı da bulunan İstanbul Valiliği, "Bölgemizde 4 Kasım Perşembe gününden 8 Kasım Pazartesi gününe kadar sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadiselerinin görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" mesajını paylaştı.