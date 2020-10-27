İstanbul Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'nun iddialarına açıklama!

Valilikten yapılan açıklamada, “CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün grup toplantısında Sayın Valimiz hakkında yapmış olduğu açıklamalarının 22 Nisan 2020 tarihindeki açıklamasında olduğu gibi eksik ve gerçeği yansıtmayan bilgilerden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bir konu hakkında, doğru bilgi sahibi olmadan değerlendirme yapılmamalıdır” denildi.

İstanbul Valiliği; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı hedef alan açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"BİR KONU HAKKINDA, DOĞRU BİLGİ SAHİBİ OLMADAN DEĞERLENDİRME YAPILMAMALI"

İstanbul Valiliği; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu.

Açıklamada; "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün grup toplantısında Sayın Valimiz hakkında yapmış olduğu açıklamalarının 22 Nisan 2020 tarihindeki açıklamasında olduğu gibi eksik ve gerçeği yansıtmayan bilgilerden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bir konu hakkında, doğru bilgi sahibi olmadan değerlendirme yapılmamalıdır" denildi.

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İstanbul Valiliği, 23 Nisan 2020 tarihinde de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını yalanlamıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir televizyon programında "Covid-19 olayı ilk gündeme geldiğinde İstanbul Valisi, 39 Belediye Başkanını davet ediyor, Büyükşehir Belediye Başkanını davet etmiyor" şeklindeki sözlerine ilişkin, 30 Mart 2020 tarihinde CHP Genel Başkanının ifade ettiği gibi herhangi bir toplantının yapılmadığını bildirilmişti.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada; "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bir televizyon programında dile getirilen 'Covid-19 olayı ilk gündeme geldiğinde İstanbul Valisi 39 Belediye Başkanını davet ediyor, Büyükşehir Belediye Başkanını davet etmiyor.' şeklindeki iddiası nedeniyle açıklamanın yapılması zarureti hasıl olmuştur" denilmişti.

Açıklamada şunlar ifade edilmişti:



"Covid-19 Pandemisiyle Valiliğimiz koordinasyonunda bütün kurum ve kuruluşlar tam bir işbirliği ve dayanışma içinde mücadele etmektedir.

30 Mart 2020 tarihinde Sayın CHP Genel Başkanının ifade ettiği gibi herhangi bir toplantı yapılmamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın katılamadığı toplantı, 22 Mart 2020 tarihinde sosyal mesafenin korunabilmesi için Anadolu ve Avrupa Yakası Belediye Başkanlarımızın katılımıyla iki ayrı oturumda yapılan toplantıdır. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu söz konusu toplantıya davet edilmiştir.

Ancak, İBB Özel Kalem Müdürü tarafından, Büyükşehir Belediye Başkanının, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşinin cenaze merasimine katılmaları nedeniyle toplantıya yetişemeyecekleri bildirilerek, yerine temsilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı katılmıştır.

Covid-19 Pandemisiyle ilgili yapılan diğer bütün toplantılara ve video konferanslara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu katılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."