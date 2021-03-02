AjansHaber.com.tr Ekonomi Valilik'ten kısıtlama açıklaması

İstanbul Valiliğinden ''Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması'' açıklaması

İstanbul Valiliği, Cumartesi günleri saat 05.00­ ile 21.00 arasında kısıtlamanın olmadığını açıkladı.

İstanbul'un turuncuyla ifade edilen yüksek riskli şehirler arasında yer aldığını ifade eden İstanbul Valiliği, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00­-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuk ve gençlerimiz ise, 14.00-­18.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma saat 21.00­ ile Cumartesi 05.00 arasında ve Cumartesi saat 21.00 ile Pazartesi 05.00 arasındadır. Cumartesi günleri saat 05.00­ ile 21.00 arasında kısıtlama yoktur." denildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Merkez'den kredi kararı!
Otonom Atak Elektric, Mart'ta Romanya yollarında
Ankara Şeker Fabrikasından üretim rekoru
50 milyar dolar Türkiye'de kalacak
İngiltere'nin açıklaması Türkiye'ye talebi artırdı
VakıfBank'tan KOBİ'lere 250 milyon dolarlık destek
Haftalık kaybı belli oldu