İstanbul Valiliğinden ''Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması'' açıklaması
İstanbul Valiliği, Cumartesi günleri saat 05.00 ile 21.00 arasında kısıtlamanın olmadığını açıkladı.
İstanbul'un turuncuyla ifade edilen yüksek riskli şehirler arasında yer aldığını ifade eden İstanbul Valiliği, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuk ve gençlerimiz ise, 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma saat 21.00 ile Cumartesi 05.00 arasında ve Cumartesi saat 21.00 ile Pazartesi 05.00 arasındadır. Cumartesi günleri saat 05.00 ile 21.00 arasında kısıtlama yoktur." denildi.
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