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İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği, rüzgârın Marmara Denizi’nde yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eseceğini belirtti. Fırtınanın çarşamba günü öğle saatlerinde etkisinin kaybetmesi beklendiği ifade edildi.

İstanbul Valiliği, rüzgarın Marmara Denizi’nde yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eseceğini bildirdi. Valilik, Marmara için fırtına uyarısında bulundu.

Öğle saatlerine dikkat çekildi

Yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre; rüzgârın Marmara Denizi’nde yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eseceği; fırtınanın Çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor" denildi.

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