İstanbul Valiliği'nden buzlanma uyarısı

İSTANBUL’DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI

BASIN AÇIKLAMASI (2021-7)



Saygıdeğer İstanbullular,

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan meteorolojik tahminlere göre; İlimizde Cuma günü akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının, bugün öğleden sonra Anadolu yakasında etkili olması, yağışın akşam saatlerinde kesileceği tahmin ediliyor.

Yarın (19.01.2021 Salı günü) İstanbul’un kuzey kesimlerinde (Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy ve Şile) sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar hafif Kar yağışı geçişleri bekleniyor.

KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde İstanbul genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

18.01.2021 – Saat 09.00 itibariyle Bazı Merkezlerde Ölçülen Kar Kalınlıkları:

Çatalca (Radar sahası) 19 cm, Sarıyer Kilyos: 10 cm, Silivri 10 cm, Sarıyer 8 cm, İstanbul Havaalanı 6 cm, Ümraniye 3 cm, Atatürk Havaalanı 2 cm, Sabiha Gökçen Havaalanı 2 cm olarak ölçülmüştür.

Karayolları 1. (İstanbul) Bölge Müdürlüğümüzce;

Sorumluluk alanındaki 4.079 km yol ağında 322 Bıçaklı Kamyon, 75 Yükleyici, 47 Greyder, 6 Solüsyon püskürtücülü kamyon, 2 Rotatif, 6 kurtarıcı, 102.000 ton tuz ve 200 ton tuz eriyiği ile kar ve buzlanmaya karşı bölge genelinde çalışma yürütülmüştür.

24 saat esasına göre yapılan çalışmalarda kar ve buzlanmaya karşı önlem amacıyla 15.000 ton tuz kullanılmıştır.

Ayrıca; Kuzey Marmara Otoyolumuzda görevli şirketler tarafından 104 adet bıçaklı kamyon, 19 adet yükleyici, 15 adet kurtarıcı, 32.000 ton tuz ve 800 ton solüsyon ile çalışmalar yapılmıştır.

Başta güvenlik, ulaşım, sağlık olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızın ekipleri görev başındadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 18.01.2021 – Saat 14.00