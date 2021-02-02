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İstanbul Valiliği: Gözaltına alınan 108 kişiden 7'si Boğaziçi öğrencisi

İstanbul Valiliği, dün Boğaziçi provokasyonunda gözaltına alınan 108 kişiden 7'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğunu açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen provakatif gösteriler sırasında gözaltına alınan 108 şüpheliden sadece 7'si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi çıktı.

İstanbul Valiliği'nden konuyla iligli yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişinde 1 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılan izinsiz gösteriler sırasında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğümüzce gözaltına alınan 108 şüpheliden 7'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 101 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, 15 şüphelinin de üniversite düzeyinde eğitim görmediği,
Rektörlük binasının ablukaya alınması nedeniyle gözaltına alınanlardan 50 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 1 şüphelinin de başka bir üniversitenin öğrencisi olduğu tespit edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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