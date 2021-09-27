İstanbul trafiğinde Pazartesi yoğunluğu

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kentte okula ve işe gitmek isteyenler, D-100 Karayolu yolu ve TEM Otoyolunun yanı sıra bağlantı yollarında ve bazı caddelerde trafikte yoğunluk oluşturuyor.

İBB Trafik Yoğunluk Haritasına göre kentte trafik yoğunluğu saat 08.30 itibariyle yüzde 66 olarak ölçüldü.