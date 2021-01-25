İstanbul trafiğinde inanılmaz yoğunluk

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00'te sona ermesinin ardından kentin ana arter ve caddelerinde trafik yoğunlaştı.

İBB trafik uygulaması verilerine göre saat 08.30 itibariyle kentte trafik yoğunluğu yüzde 70 olarak ölçüldü.

TEM'DE KAZA

TEM otoyolu Avcılar Gişeleri Haramidere istikametinde bir tır ile midibüsün karıştığı kaza meydana geldi. Önce midibüse ardından gişelere çarpan tırın sürücüsü sürücü koltuğunda sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları sürerken bölgede yoğun trafik oluştu.