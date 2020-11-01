İstanbul Tıp Fakültesi içindeki inşaatta yangın

Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi yerleşkesinde yapımı devam eden bir binanın üst katlarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#SONDAKIKA

İstanbul'da Çapa Devlet Hastanesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor. pic.twitter.com/DWjPBzCrUz — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 1, 2020

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Zaman zaman binadan küçük çaplı patlama sesleri duyuldu.

Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, saat 14.50'de GAMER Acil Durum Merkezine, "İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine ait inşaat halindeki bir binanın çatısında yangın" ihbarında bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Alınan ilk bilgilere göre, bina çatısındaki inşaat malzemelerinin yanması sonucu maddi hasar oluşmuştur. Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak incelemelere başlanmıştır."