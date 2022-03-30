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İstanbul merkezli terör operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 5 ilde terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyon düzenlendi. 21 kişinin belirlendiği operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor.

Bir operasyon da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik gerçekleştirildi.

"Etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda 21 kişi tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Ankara, Hatay, İzmir ve Erzurum'da operasyonlar başlatıldı.

Operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı.

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