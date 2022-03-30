İstanbul merkezli terör operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı
İstanbul merkezli 5 ilde terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyon düzenlendi. 21 kişinin belirlendiği operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Terör örgütlerine yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor.
Bir operasyon da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik gerçekleştirildi.
"Etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda 21 kişi tespit edildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Ankara, Hatay, İzmir ve Erzurum'da operasyonlar başlatıldı.
Operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı.
Yorumlar