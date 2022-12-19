İstanbul merkezli DHKP-C operasyonunda yakalanan 12 şüpheli adliyede

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DHKP/C'nin gençlik yapılanması DEV-GENÇ içinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında aranan bir şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütünün gençlik yapılanması DEV-GENÇ içinde faaliyet yürüten 9 şüpheli ve örgütün sözde Armutlu alan yapılanmasından 4 kişi tespit edilmişti.

Bunun üzerine İstanbul'da 12 ilçedeki 19 adreste ve Ankara'daki bir adreste 16 Aralık'ta düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.