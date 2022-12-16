İstanbul merkezli DHKP-C operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet suçu kapsamında çalışma başlattı.

Ekipler, DHKP-C silahlı terör örgütünün örgütsel eylem ve faaliyetleri nedeniyle tutuklanan veya hüküm giyen mensuplarının örgütten kopmasını önlemek amacıyla para aktaran 28 şüphelinin adreslerini belirledi.

İstanbul, Ankara, Bursa, Hatay, Kocaeli ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı. Zanlıların 3'ü hakkında ev hapsi, 9'u hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı. Bir şüphelinin işlemleri sürerken, bir şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında adresinde bulunamayan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma ise sürüyor.