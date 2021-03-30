İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu: 115 kişi için gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 115 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine aralarında muvazzaf, emekli, meslekten ihraç edilen ve istifa eden askerlerin de bulunduğu 115 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Devam eden operasyon kapsamında, çok sayıda şüpheli yakalandı. Adreslerdeki aramalar devam ediyor.