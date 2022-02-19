İstanbul Havalimanı'nda 37 kaçak cep telefonu ele geçirildi
İstanbul Havalimanı'nda Cezayir vatandaşı bir yolcunun giydiği özel yeleğin içerisine saklanmış 37 cep telefonu ele geçirildi.
Dubai'den 29 Ocak'ta İstanbul Havalimanı'na gelen Cezayir uyruklu Brahım Abdelkrım Chali, gümrüğe tabi eşyaları olmayanların kullandığı yeşil hattan çıkarak Türkiye'ye giriş yapmak üzereyken durumundan şüphelenen İstanbul Havalimanı Şube polisleri tarafından durduruldu.
Söz konusu kişinin üzerinde yapılan aramada, özel olarak hazırlanmış yeleğin içinde çeşitli markalarda 37 cep telefonu bulundu.
Yurda gümrüksüz cep telefonu sokmak isteyen Brahım Abdelkrım Chali, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan hakkında yapılan işlemin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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