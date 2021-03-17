İstanbul Havalimanı yine zirvede

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından hazırlanan 2-16 Mart'taki uçuş trafiği raporuna göre, İstanbul Havalimanı 465 uçuş/gün ortalamasıyla ilk sırada yer aldı.

Dördüncü sırada ise Frankfurt Havalimanı 334 uçuşla yer aldı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ise 322 uçuş ortalaması ile Avrupa'da ilk 5'e girmeyi başardı.

AVRUPA'DAKİ HAVALİMANLARI ARTIŞI KORUDU

Raporda, İstanbul başta olmak üzere Avrupa ülkelerindeki havalimanlarının günlük uçuş sayısında düşüş göstermeyerek genel olarak istikrarını koruduğu, İngiltere'deki Heathrow Havalimanı'nda yüzde 11, Norveç'teki Bergen Havalimanı'nda yüzde 23, İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'nda yüzde 119 oranında artış olduğu kaydedildi.

Dünyada ilk alan İstanbul Havalimanı oldu: Kovid-19 salgınında büyük başarı

Kovid-19 salgını süresince aldığı sağlık önlemleriyle dikkat çeken İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından 24 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Havalimanı Sağlık Akreditasyonu (Airport Health Accrediation) programı kapsamında verilen sertifikayı alan dünyadaki ilk havalimanı oldu.