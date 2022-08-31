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İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, 24-30 Ağustos döneminde günlük ortalama 1310 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) geçen haftanın hava yolu trafiğine ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, İstanbul Havalimanı, 24-30 Ağustos'ta Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında günlük ortalama 1310 uçuşla birinci oldu.

Kovid-19 salgını öncesi uçuş performanslarının da karşılaştırıldığı EUROCONTROL raporuna göre, Avrupa'daki birçok havalimanı 2019 yılı uçuş performansının çok gerisinde kalırken İstanbul Havalimanı uçuşlarını yüzde 2 artırdı.

Haftalık performansta İstanbul Havalimanı'nı Paris Charles de Gaulle, Amsterdam, Frankfurt ve London Heathrow havalimanları takip etti.

Antalya Havalimanı ise bu dönemde günlük 944 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 7'inci havalimanı oldu. Antalya Havalimanı'nın uçuşlarını 2019 yılına göre yüzde 1 artırdığı belirlendi.

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