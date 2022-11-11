İstanbul Havalimanı Avrupa birincisi oldu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 3-9 Kasım 2022 döneminde, İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1232 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Türk Hava Yolları günlük ortalama 1248 uçuş ile en fazla uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketleri arasında ikinci olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

EUROCONTROL uçuş raporuna göre, İstanbul Havalimanı'nın ardından günlük ortalama 1157 uçuşla Londra Heathrow Havalimanı ikinci, Paris Charles de Gaulle Havalimanı ise 1147 uçuşla üçüncü sırada yer aldı.