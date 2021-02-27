İstanbul Halkalı'da yangın
İstanbul Halkalı'da bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple büyük bir yangın meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangında dumanların kilometrelerce uzaklıktan görüldüğü kaydedildi.
İstanbul Halkalı, Dereboyu Caddesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle büyük bir yangın meydana geldi.
DUMANLAR KİLOMETRELERCE UZAKTAN GÖRÜLDÜ
Yangın sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumanların kilometrelerce uzaktan görüldüğü yangını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.
CAN KAYBI VE YARALANMA YOK
Edinilen bilgiye göre, yangının çıktığı geri dönüşüm tesisinde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, can kaybı ve yaralanma da olmadı.
İstanbul Halkalı’da korkutan yangın— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 27, 2021
🔹İstanbul Halkalı Dereboyu Caddesi’nde bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangından yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. pic.twitter.com/QIo95Pagmu
Yorumlar