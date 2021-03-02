İstanbul depremi açıklaması: "Bilimsel veriler uzak olmadığını gösteriyor"

İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı'nda konuşan Soylu, "Yapılan tüm bilimsel tahlil ve eldeki veriler İstanbul'da yıkıcı bir depremin uzak olmadığını göstermektedir. Bugün burada da olabilir, az sonra da olabilir. 1 yıl sonra da olabilir." dedi. Soylu, deprem için yapılan hazırlıkları tek tek saydı, "Bu konu geceleri uykularımı alıyor" ifadelerini kullandı. Soylu, İçişleri Bakanlığı'nın yeni yazılımlar konusunda oldukça mahir olduğunu belirtti, iç iletişimlerini WhatsApp'tan daha güvenli bir uygulama üzerinden gerçekleştirdiklerini de aktardı.

Soylu, deprem için geliştirilen uygulamaya da değindi, deprem toplanma alanına vatandaşları götürebileceğini, iletişim kurmalarını sağlayacağını, enkaz altında kalanların konumunu bile bildireceğini söyledi.

BAKAN SOYLU'DAN DEPREM HAZIRLIKLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Afet riskini tanımlamak, zayıf ve güçlü yönlerimizi bilimsel analizlerle ortaya koymaktır. 2020 yılı depremler ve afetler açısından üzücü bir yıla sahne oldu. Aslında yeni bir şeyler yaşamadık, bir takım döngülerin tekrarı ile karşılaştık. 1900 ile 2000 arasında 70 yıkıcı deprem yaşandı.

İSTANBUL DEPREMİ SÖZLERİ

İstanbul'un kıymetini anlatmak, nüfusunu, Türkiye'in tamamına etkisini anlatmak tekrara düşmek olur. Yapılan tüm bilimsel tahlil ve eldeki veriler İstanbul'da yıkıcı bir depremin uzak olmadığını göstermektedir. Bugün burada da olabilir, az sonra da olabilir. 1 yıl sonra da olabilir.

"KAPASİTEMİZ ÇOK GELİŞTİ"

Depremin sıkıntısı ve acısını biliyoruz. Hırvatistan'da deprem oldu, ilk yardım ekiplerini gönderen ülke biz olduk. Dünyanın birçok ülkesine yardım götüren, el veren bir ülkeyiz. Milletimizin kardeşliğini oralara götüren bir ülkeyiz. Birçok Avrupa ülkesi Hırvatistan'a hesaplı, kitaplı yardım yaparken, biz kardeşçe yardım ettik. Kapasitemiz çok gelişti.

"BEN İDLİB'DEKİ YOKLUĞU HİÇBİR YERDE GÖRMEDİM"

Sayın Cumhurbaşkanımız benim yanımda Avrupa liderleri ile görüştü. 'Suriye'ye, İdlib'e yardım edin' dedi. Topu evirip çevirdiler bir şeyler yapmadılar. Ben sizin kardeşinizim, ben İdlib'de gördüğüm yokluğu hiçbir yerde görmedim. Burası bizim sınırımız, bizim onlarla akrabalığımız var, hısımlığımız var. İnsanlığımızı unutmadığımızı, etrafımızdaki coğrafyadan yoksunlaşmadığımızı gösterdik. Bizim insani yardımlarımız ortaya koyulunca toplantılarda hepsinin başı öne eğiliyor.

"BU KONU GECELERİ UYKULARIMI ALIYOR"

Türkiye bugün afet müdahale kapasitesi açısından Batı'daki ülkelerin kapasitesindedir. Bu da normaldir. Bugün Avrupa'da ikinci büyük deprem gözlem ağına sahibiz. Türkiye Afet Müdahale Planı'nı oluşturduk. Proje şudur, Elazığ'da deprem oldu. Afet Müdahale Planı'nda belirlendiği şekilde 27 grup masanın başındadır. Ne yapmamız gerektiğini paylaşırız. Orada lojistik vardır, özellikle toplanma, barınma merkezleri ile ilgili planlar vardır, hasar tespit grubumuzun çalışmaları vardır. Tıkır tıkır işler... Bu koordinasyon başarı ile yürüdü. Ben hastaydım Bakan Yardımcımız İsmail Bey başkanlığında İzmir'de tıkır tıkır yürüdü. Sayın Valimiz de ifade etti, biz burada İstanbul'u master olarak kabul ettik. Burada eksiklerimizi gördük, hepsini teker teker değerlendirdik. 7.5 büyüklüğünde deprem oldu, lojistiğiniz nereye gelecek, nereye taşıyacaksınız? Oturduk plan yaptık, bizim mobil aşevlerimiz yeterli mi? Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız burada, Allah razı olsun. Büyük bir İstanbul depreminde ayazda kalmamak, milletimize mahcup olmamak. Bütün derdimiz bu. Allah şahit, bu benim gece uykumu alan bir şey.

"EMNİYET İLE JANDARMA AYNI TELSİZDEN KONUŞABİLME İMKANINA SAHİP OLDU"

Cumhurbaşkanımızın talimatı bu konuda en ufak bir eksiği milletimize hissettirmemektir. Deprem olursa İstanbul'da iletişimi nasıl sağlayacağız? Mobil iletişimden tutun, telsiz sistemine kadar çalışıyoruz. Çok doğal şekilde her kurumun telsizlerde kendisine ait bir önceliği oluşmuş. Türkiye genelinde bir problem olursa, ya da bir kırsal ve şehirde sorunla karşılaşırsak, nasıl iletişim kurulacak? Emniyet, Jandarma telsizini bir biri ile konuşturabilmek, her biri ile ortak konferans kurabilmesi imkanına sahip olduk.

"WHATSAPP'TAN DAHA KIYMETLİ BİR YAZILIM İLE İLETİŞİM SAĞLIYORUZ"

Elazığ'da 3- 3.5 saat trafik kilitlendi. Elazığ küçük bir şehir. İtfaiye ile binaların bulunduğu alan 350 metre. İtfaiye 1 saatte gidemedi. Biz İstanbul'da bunun onlarca yüzlerce büyük ölçeği ile karşılaşacağız. Bizim ilk 6 saatte ne yapacağımızı çözmemiz gerek. Cep telefonları Allah selamet versin, herkes telefonlara asılıyor. O an bizim ihtiyacımız arama kurtarma ekiplerinin gelmesi, güvenliği ve ambulansları alana sevk edebilmek, oranın fotoğrafını çekebilmek. Bunun saatlerce değerlendirmeleri yapıldı. Operatörlere, 'buna bir mobil uygulama gerçekleştirelim' dedik. Vatandaşımızın mesaj atabilme, iletişim kurabilme şansı olsun. AFAD uygulaması yazıyoruz. Bu konuda mahiriz. WhatsApp'tan daha kıymetli olduğunu düşündüğümüz, daha güvenli olduğunu düşündüğümüz bir yazılım ile iletişimimizi sağlıyoruz. Şimdi AFAD uygulamasında da benzer bir uygulamayı kullanmayı istiyoruz. Toplanma alanı 3 binin altındaydı şimdi 5 bin 599'a kadar çıktı. Uygulama ile en yakın toplanma alanına gidebileceksiniz. Sonra bunu yapmalısınız diye uyaracak, yönlendirecek. Enkazın altında kalanların iletişim kurmasını sağlayacak. Bir başka telefonu santral olarak kullanarak iletişim sağlayacak.

"81 İLDE TAMAMLADIK"

100 bin afet çantası yaptırdık, 100 bin afet çantası daha yaptıracağız. Bunu vatandaşımız ile buluşturacağız. Deprem hazırlık çalışmalarımızın en kilit alanlarından biri de İl Afet Risk Azaltma Planlarımızdır. Kahramanmaraş'ta başlamıştık. Başladığımızda da , bitirdiğimizde de ben çok heyecanlandım. Bütün kent bir araya geliyor. O ilin afet riskleri baştan aşağı sıralanıyor, alınması gereken tedbirler alınıyor. Yaptık, bitti değil. Bu canlı bir plan, sürekli güncelleniyor. Elbetteki Kahramanmaraş'ta bunu yaptıktan sonra, İl Afet Risk Azaltma Planlarımızı 81 ilde tamamlama kararı aldık.

"BİR MESELEYİ TAKİP ETMEZSENİZ İSTEDİĞİNİZE ULAŞAMAMA İHTİMALİNİZ ÖNEMSENECEK KADAR YÜKSEK BİR İHTİMALDİR"

Bir meseleyi izlemez ve takip etmezseniz istediğinize ulaşamama ihtimaliniz önemsenecek kadar yüksek bir ihtimaldir. 81 ilde bunu takip edebilme iradesini ortaya koyacağız. Sayı olarak da İRAP toplantıları ve belgenin birinci kısmını arkadaşlarımız tamamladı.

Bilimsel bir gerçek bize şunu söylüyor, depremi önlemek için yapacağımız 1 TL'lik masraf, deprem sonrası 7 TL'lik masrafa denk geliyor. Bazılarına göre bu 11 TL'yi de buluyor.