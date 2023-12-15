İstanbul dahil 7 il için yeni uyarı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre bugünden itibaren sıcaklık düşüşleri başladı ve hafta sonuna kadar devam edecek.

İstanbul'da dün 17 derece olan sıcaklık bugün 12, yarın ise 8 dereceye kadar düşecek. Hafta sonu kar yağışının yurdun kuzeybatısından giriş yapması bekleniyor. Bugün için MGM tarafından 7 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi.

Marmara için sarı ve turuncu kodlu uyarı

MGM tarafından Marmara'nın geneli için sarı ve turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Balıkesir, Çanakkale ve Kırklareli için turuncu, Bursa, Edirne, İstanbul ve Tekirdağ için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların, Marmara'nın batısı, İstanbul, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevreleri ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.