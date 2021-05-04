İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından ‘İmamoğlu’ açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında “Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi’ni ziyareti sırasında saygısızlık yaptığına ve HDP belediye başkanlarını ziyaret ederek görevini kötüye kullandığına” yönelik ihbarlarla ilgili herhangi bir soruşturma bulunmadığını belirterek, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme neticesinde soruşturma izni verilmesi halinde gerekli değerlendirmenin yapılacağını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını içeren haber ve paylaşımlarla ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılıklarının elektronik posta adresleri ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden ulaşan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi’ni ziyareti sırasında saygısızlık yaptığına ve HDP belediye başkanlarını ziyaret ederek görevini kötüye kullandığına” yönelik ihbarların kayda alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Akabinde ilgilinin kamu görevlisi olması nedeniyle yasal zorunluluk gereğince (4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun) İçişleri Bakanlığından soruşturma açılması için izin istenmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bahse konu ihbarlarla ilgili olarak yürütülen herhangi bir soruşturma bulunmamaktadır. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme neticesinde soruşturma izni verilmesi halinde Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gerekli değerlendirmenin yapılacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.”