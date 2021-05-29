İstanbul Boğazı'nda tehlikeli trafik

Dün İstanbul Boğazı'ndan geçen RAVA isimli 249 metre boyundaki ham petrol taşıyan tanker, makine arızası nedeniyle Yenikoy dönüşünde sürüklenmeye başladı.

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İstanbul Boğazı'nda korkutan olay: Ham petrol taşıyan tanker kıyıya sürüklendi!



🔹Tanker, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörlerle müdahale edildi.

🔹Tankeri, kıyıya 300 metre kala durdurulurken, İstanbul Boğazı trafiği askıya alındı. pic.twitter.com/Hhitn76dtq — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 28, 2021

Hırvatistan bayraklı RAVA isimli tankere, olumsuz durum yaşanmadan müdahale edildi. Sahile 300 metre kala durduruldu. Askıya alınan boğaz trafiği birkaç saatin ardından normale döndü.

Yaşanan bu tehlikenin ardından İstanbul Boğazı'nın trafiği incelendi. Ve ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı.

İstanbul faciadan döndü: Dün, İstanbul Boğazı'nda RAVA isimli 249 metre boyundaki ham petrol taşıyan tanker kıyıya sürüklendi



🔹Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörlerle müdahale edilen tanker kıyıya 300 metre kala durduruldu, deniz trafiği bir süreliğine askıya alındı pic.twitter.com/RSiRulrq4H — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 29, 2021

Kaza tehlikesi atlatılıyor

İstanbul Boğazı'ndan yılda yaklaşık 40 bin gemi geçiyor. Dünyanın en tehlikeli su yollarından biri olarak bilenen İstanbul Boğazı’nın keskin dönüşlerinden geçiş yapan gemiler tehlike atlatıyor. Boğazın coğrafi şartlarından dolayı kazalar kaçınılmaz oluyor.

15 dakikada bir gemi geçiyor

Boğazdan her 15 dakikada bir gemi geçiş yapıyor. Üstelik bu gemilerin büyük çoğunluğu riskli yükler taşıyor. Bunların büyük bölümünü petrol ürünleri oluştursa da kimyasal maddeler de boğazdan taşınıyor.

Kazaların en büyük nedeni ise keskin dönüşler ve akıntılar. 18 millik su yolunda, 12 tane büyük dönüş bulunuyor.

Kılavuz kaptanın artırılması gerekiyor

Kazaların önlenebilmesi için en kolay yöntem kılavuz kaptan bulundurmak. Ancak bu oran hala istenen seviyede değil.

Deniz Emniyeti Derneği Başkanı Cahit İstikbal, “Tüm gemilere kılavuz kaptan almaların şiddetle kuvvetle tavsiye ediyoruz. En son İstanbul Boğazı’ndaki oran yüzde 65. Bu yeterli değil” diyor.

Kaynak: TRTHaber