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İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar

Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında As Rosaıla adlı gemi, içinde 2 kişinin bulunduğu balıkçı teknesine çarptı. Balıkçı teknesi batarken, olay yerine ekipler sevk edildi. İlk bilgilere göre olayda can kaybı ve yaralı olmadığı öğrenildi.

İstanbul Boğazı'nda deniz kazası yaşandı. Yavuz Sultan Köprüsü altında içinde 2 kişinin bulunduğu balıkçı teknesine As Rosaıla adlı gemi çarptı.

Balıkçı teknesi batarken ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Can kaybı veya yaralı olmadığı öğrenildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında As Rosaıla isimli bir gemiyle içinde 2 kişi bulunan 7 metre boyundaki bir balıkçı teknesinin çatışması üzerine Kurtarma-12 ve Mehmetçik römorkörümüz, KEGM-8 ve TAHLİSİYE-1 botumuz ve balıkadamlarımız ivedilikle olay bölgesine gönderildi.''

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