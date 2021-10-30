İstanbul Boğazı'nda gemi arızası

İstanbul Boğazı Vaniköy önlerinde MEDKON MRA isimli kargo gemisi, kuzey-güney seyri esnasında makine arızası yaşadı.

102 metre uzunluğundaki kargo gemisi akıntının etkisi ile kıyıya doğru sürüklenmeye başladı.

Kıyıya metreler kala demir atmayı başaran gemi durduruldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KURTARMA-7 römorkörü ve KEGM-3 botu olay yerine gönderildi. Gemi açığa çekildi.