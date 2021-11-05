İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
İstanbul Boğazı, etkili olan sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişine kapatıldı. Üsküdar, Kadıköy ve Beşiktaş'ta etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü.
İstanbul Boğazı, sis nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düşmesinden dolayı gemi geçişleri saat 10.35'te çift yönlü askıya alınmıştır" denildi.
Üsküdar, Kadıköy ve Beşiktaş'ta etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü.
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