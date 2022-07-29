AjansHaber.com.tr Gündem Arıza yapan gemi nedeniyle trafiğe kapatıldı

İstanbul Boğazı arıza yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı

"SPARTA" isimli gemi kurtarılarak emniyetle demirletildi.

İstanbul Boğazı, Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mısır’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yaşayan 134 metre boyundaki SPARTA isimli gemiye, kılavuz kaptanımız ile Kurtarma-12 ve Nazım Tur römorkörlerimiz yönlendirilerek müdahaleye başlanıldı." ifadelerine yer verildi.

Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan ikinci açıklamada, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda kılavuz kaptan ile Kurtarma-12 ve Nazım Tur römorkörleri refakatinde ''SPARTA'' isimli geminin Türkeli Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği duyuruldu.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Otomotivde ÖTV indirimi beklentisi!
Vatandaş muhalefeti umut olarak görmüyor!
Bakan Bilgin'den EYT mesajı!
Bakan Kurum: Sosyal medya belediyeciliği yapmayın
Coca Cola hakkındaki soruşturma sonlandırıldı
Dar gelirli vatandaşa müjde hazırlığı!
Sözleşmeli sağlık personeli kararı Resmi Gazete'de