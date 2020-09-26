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İstanbul Beylikdüzü'nde AVM yangını

Alışveriş merkezinin asansöründe mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

D-100 kara yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin trafosunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Ekipler, elektrik kesintisi nedeniyle asansörde mahsur kalanları kurtardı.

İtfaiye ekiplerini yangına müdahalesi sürüyor.

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