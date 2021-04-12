İstanbul barajlarında son durum
Ocak ayının ilk haftasında yüzde 19'lara kadar düşen İstanbul'daki barajların doluluk oranı artmaya devam ediyor. Son yağışlarla birlikte mega kente su sağlayan barajların seviyesi 12 Nisan itibariyle yüzde 80.14'e yükseldi. Bu miktarın nisan yağmurlarıyla birlikte daha da artabileceği belirtildi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19.6'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla birlikte yüzde 60.54 arttı. Son bir haftadaki artış ise yüzde 5.44 oldu.
DOLULUK ORANI YÜZDE 80.14'E ÇIKTI
İSKİ'den alınan son bilgiye göre kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün, 12 Nisan itibarıyla yüzde 80.14 olarak ölçülürken, su oranı son bir yılın ortalamasının üzerinde seyrediyor.
YAĞIŞLARLA DAHA DA ARTABİLİR
Beklenen nisan yağmurlarıyla birlikte barajlardaki doluluk oranının daha da artabileceği belirtildi.
Yetkililer, vatandaşları su kullanımı konusunda dikkatli davranmaları için uyardı.
İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise grafiğe böyle yansıdı.
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